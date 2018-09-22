Сюрреализм на 45 градусов: ТОП-10 необычных блогов фотографов

Анастасия Алексеева, , 10:01 — REGNUM

Сегодня Instagram для фотографов — едва ли не важнейшая площадка для продвижения. Однако заявить о себе с помощью красивых снимков очень сложно. В растущем потоке информации пользователи обращают внимание только на действительно оригинальный контент. ИА REGNUM подготовило подборку необычных блогов, авторы которых не просто создают красочные фотографии, но и вкладывают в них нестандартные идеи.

@insta_repeat

В своём Instagram-проекте художница с Аляски Эмма Шеффер публикует коллажи, составленные из работ разных фотографов. При этом все снимки в таких подборках практически идентичны. Девушка собрала в одном аккаунте самые повторяющиеся в лентах пользователей всего мира фотографии. Эмма подчеркивает, что таким образом не критикует фотографов за плагиат, а, напротив, показывает, что все мы очень похожи.

https://www.instagram.com/p/Bn2WNWtltdj/

@ alex. domra

Memento metro — не просто блог фотографа Алекса Домры, а целый фотопроект, который вышел далеко за пределы интернета. Алекс снимает на камеру iPhone различные места и людей в московском метро, после чего вешает снимки туда, где они были сделаны. Таким образом он возвращает моменты жизни, которые уже не повторятся. На его фотографиях в Instagram можно увидеть уставших людей, радостные встречи, долгие минуты ожидания и другие обыденные, но светлые моменты.

https://www.instagram.com/p/BiFMeaZHjRD/

@ yannisdavy

Габонский фотограф Яннис Дэви Губинга изучает разнообразие культур и идентичности на африканском континенте и его диаспоре. Он создаёт в основном портреты и стремится подчеркнуть разнообразие африканских национальных черт. Яннис показывает, что они обусловлены пересечением различных факторов, таких как гендер, сексуальная ориентация или социально-экономический статус.

https://www.instagram.com/p/BhtskYkniXH/

@luciagiacani

Героини фотографа Лючии Джакани живут в сюрреалистическом мире, а каждый снимок рассказывает историю и рисует конкретный образ. За всем этим стоит детальное планирование, которое является необходимым этапом съемки. В частности, перед тем как приступить к фотосъемке, Лючия рисует скетчи для каждого кадра. Фотограф снимает для Vogue Italia, Vogue Russia, Vanity Fair, Glamour и других изданий.

https://www.instagram.com/p/BjhNdWAlLeD/

@benzank

Бен Занк — фотограф из Нью-Йорка. Однако сам он называет себя визуальным художником, который создаёт образы. С этим сложно не согласиться. Бен показывает эмоции без помощи лица, так как считает, что оно может отвлекать от воспроизводимых эмоций и чувств. Герои художника появляются в неожиданных образах, которые, тем не менее, ясно дают понять, какую именно эмоцию хотел передать Бен.

https://www.instagram.com/p/BhFAisfBbqG/

@teaforbear

«45 градусов, добро пожаловать в мой двусторонний мир», — именно эта фраза встречает подписчиков блога российского дизайнера Сергея Минкина. Линия под углом 45 градусов делит пространство каждого его снимка на две части. При этом линия не нарисованная — в ее роли может выступить склон горы, разложенные конфеты M&Ms, ребро ноутбука или стена Кремля.

https://www.instagram.com/p/BHojJyRAbU5/

@aerohockey

Геометрия в фотографиях стала главным героем и в блоге Евгения Иванова. В его аккаунте можно найти снимки углов разного происхождения, цветов и фактур, будь то здание, коробка яиц или тротуар. Свой проект #catchingcorners Евгений запустил для того, чтобы показать, как часто очевидные вещи ускользают от наших глаз, хотя достаточно посмотреть под ноги, чтобы увидеть красоту.

https://www.instagram.com/p/0mZNVnqARl/

@raskalov

Известный руфер Виталий Раскалов побывал на крышах небоскребов в Гонконге, Токио, Шанхае, Сингапуре и Дубаи. Залез на Египетскую пирамиду, отметился в соборе Парижской Богоматери, а также изучил крыши Москвы и Петербурга. Со всех этих мест Виталий делает головокружительные кадры, которые не только собирают тысячи лайков в Instagram, но и публикуются в крупных изданиях.

https://www.instagram.com/p/BmLzXhWA4yk/

@pasha4dust

Еще один необычный проект — #явижумиртак музыканта Паши Белова. На каждом снимке обязательно присутствуют ноги автора, будь то фотография моря или ремонта в квартире. Идея снимать с такого ракурса пришла Паше во время путешествия по Италии, когда ему приелись многочисленные селфи. Тогда фотограф придумал свой собственный хэштег, которым сейчас пользуются сотни пользователей, пусть и не для снимков своих ног.

https://www.instagram.com/p/BNV9Fdqg4bT/

@muradosmann

В далёком 2011 году Мурад Османн и его жена Наталья запустили проект #followmeto, который перерос в масштабный флешмоб. Всё началось со снимка из Барселоны, на котором Наталья вела супруга за руку по улицам города. Несмотря на то, что проекту уже семь лет, популярность фотографий с подобной концепцией не утихает. Под хэштегом #followmeto только в Instagram опубликовано порядка 2 млн снимков. Фотографии самих авторов идеи нередко появляются в крупных изданиях и становятся героями фотовыставок.

https://www.instagram.com/p/BcknqVZHtD3/

Из-за появления в Instagram большого количества блогеров, и, как следствие, постоянно растущего потока информации, продвигаться на этой платформе становится всё сложнее. Органический прирост подписчиков остался в прошлом. Теперь, чтобы обратить на себя внимание, приходится сотрудничать с другими блогерами и придумывать новые способы продвижения.

Фотографы, для которых Instagram — едва ли не главная рекламная площадка, не стали исключением. Впрочем, оригинальный контент непроизвольно привлекает к себе внимание и помогает избежать лишних трат на рекламу. Опубликовать снимок красивого пейзажа уже недостаточно. Но, как показывает практика, если его повернуть под определенным углом или добавить интересный элемент, на блог могут обратить внимание не только обычные пользователи, но и крупные компании.

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