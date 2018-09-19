В Китае широко отметили Международный день мира

Нанкин, Китай, , 20:01 — REGNUM В Китае широко отмечается Международный день мира; центром празднования в этом году стал город Нанкин, административный центр восточной провинции Цзянсу, сообщает 19 сентября Синьхуа.

На церемонии открытия выступил заместитель Председателя КНР Ван Цишань, который отметил, что на этот праздник в мире возлагают особые надежды и зачитал поздравительное письмо, направленное в адрес мероприятия Председателем КНР Си Цзиньпином.

Подчеркнув, что китайский народ ценит мир и стремится к нему, Ван Цишань призвал к созданию международных отношений нового типа, которые строятся на основе взаимного уважения, справедливости и диалога, а не конфликта, партнерства, а не членства в альянсах. Он также подчеркнул стремление Китая к созданию сообщества единой судьбы человечества.

Ван Цишань также провел коллективную встречу с высокопоставленными зарубежными гостями торжества в Нанкине — бывшими премьер-министрами Японии и Франции Юкио Хатоямой и Домиником де Вильпеном, другими почетными посетителями торжества.