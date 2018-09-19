В Казахстане планируют внедрить техпаспорта с электронными чипами

Астана, , 20:24 — REGNUM С 1 января 2019 года в Казахстане планируют выдавать паспорта на транспортные средства с электронными чипами. Об этом говорится в соответствующем проекте приказа министра внутренних дел, который опубликован 18 сентября на портале «Открытые нормативно-правовые акты».

Техпаспорта старого образца буду действовать до перерегистрации транспортного средства. Документ нового образца уменьшится в размерах и будет снабжен ультрафиолетовыми элементами защиты и интегральной микросхемой.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Казахстане вступили в силу изменения в правила организации постов транспортного контроля, которые направлены на снижение коррупционных рисков при проверке автомобилей.

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