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В Казахстане планируют внедрить техпаспорта с электронными чипами

Общество

Техпаспорта старого образца буду действовать до перерегистрации транспортного средства

Астана, 19 сентября 2018, 20:24 — REGNUM  С 1 января 2019 года в Казахстане планируют выдавать паспорта на транспортные средства с электронными чипами. Об этом говорится в соответствующем проекте приказа министра внутренних дел, который опубликован 18 сентября на портале «Открытые нормативно-правовые акты».

Техпаспорта старого образца буду действовать до перерегистрации транспортного средства. Документ нового образца уменьшится в размерах и будет снабжен ультрафиолетовыми элементами защиты и интегральной микросхемой.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Казахстане вступили в силу изменения в правила организации постов транспортного контроля, которые направлены на снижение коррупционных рисков при проверке автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане изменились правила транспортного контроля

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