В Кабардино-Балкарии разгорелся конфликт из-за Канжальской битвы (видео)

Нальчик, , 19:55 — REGNUM События XVIII века откликнулись эхом в современной Кабардино-Балкарии. В селе Кенделен с 17 сентября разгорается межнациональный конфликт между представителями кабардинской и балкарской национальностей, в котором участвуют несколько сотен жителей республики.

Жители селения Кенделей 17 сентября заблокировали вход в село. Причиной стало желание представителей кабардинского народа провести конное шествие в связи с 310-летием Канжальского сражения. Оно произошло в 1708 году. Во время битвы у горы Канжаль черкесы (кабардинцы) под предводительством князя Кургоко Атажукина разгромили войска крымского хана Каплан Гирея. Победа в Канжальской битве закрепила независимость Кабарды от Крымского ханства и османской Турции.

Однако эти события иначе интерпретируют представители балкарского населения Кабардино-Балкарии. Жители селения Кенделей заблокировали дорогу. А когда навести порядок попытались представители правоохранительных и силовых структур, возникли беспорядки. В ход пошли камни, прозвучали выстрелы.

В настоящее время в ряде СМИ и соцсетях сообщается о том, что конфликт вышел за пределы этой местности. В столице республики — Нальчике начались массовые волнения, пишет портал News-ru. В центре города собрались десятки людей с флагами, которые скандируют лозунги.

Сохраняется напряженность и в районе селения Кенделен. Оно блокировано бойцами Росгвардии. Остается перекрытой трасса Нальчик-Тырнауз. Сегодня, 19 сентября, в Кенделен приезжал министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Игорь Ромашкин, пишет «Кавказский узел».

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Напомним, что в 2008 году, когда отмечалось 300-летие Канжальской битвы, подобная ситуация уже возникала в Кабардино-Балкарии. Местные жители перекрыли дорогу перед участниками конного похода. В 2018 году полиция пыталась предотвратить конфликтную ситуацию, порекомендовав отменить поход. Из 200 участников процессии 170 отказались от похода, оставшиеся всё равно решили идти в гору, пишет News-ru. Свое решение они объяснили тем, что являются гражданами РФ и имеют право свободно передвигаться по стране.

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