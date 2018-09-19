Польские работодатели привлекают заключенных вместо работников из Украины

Варшава, , 20:11 — REGNUM Работодатели всё чаще привлекают заключённых польских тюрем вместо трудовых мигрантов из Украины, сообщило 19 сентября «Польское радио» со ссылкой на издание Dziennik Gazeta Prawna.

В стране ощущается острая нехватка рабочей силы, однако украинские мигранты перестают быть её дешёвым источником:

«Мы испытываем все большие трудности с работниками из Украины. Во-первых, из-за постоянной их ротации, а во-вторых, украинские трудовые мигранты стали зарабатывать все больше, что нередко приводит к конфликтам на производстве», — сообщил председатель правления по финансам предприятия Amica Войцех Кочиковский.

Работодатели всё чаще обращают внимание на узников польских тюрем. За прошлый год количество работающих заключённых выросло на 3% и составило 55%. Они в основном задействованы в производстве мебели, обуви, деталей, а также текстильной промышленности.

Напомним, треть украинских мигрантов планирует работать в Польше менее трёх месяцев, а половина — до полугода. Треть из них столкнулась с обманом со стороны работодателей

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