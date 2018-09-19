Президент Узбекистана назвал причины смены руководства в Мининфокоме

Ташкент, , 19:41 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал недоработки в сфере информационных технологий и коммуникаций, в том числе низкие показатели привлечения инвестиций в отрасль, экспорта услуг и программных продуктов. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент пояснил, что недоработки в этой области вынудили его заменить руководство профильного министерства. Новое руководство должно сделать выводы из сложившейся ситуации и исправить все недоработки в короткие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля президент Узбекистана подписал указ о назначении на должность министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Азима Ахмедходжаева.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане назначен новый министр по развитию информационных технологий