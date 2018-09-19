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Президент Узбекистана назвал причины смены руководства в Мининфокоме

Общество

Новое руководство должно сделать выводы из сложившейся ситуации

Президент Узбекистана назвал причины смены руководства в Мининфокоме
Иллюстрация: Prezident.uz
Шавкат Мирзиёев

Ташкент, 19 сентября 2018, 19:41 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал недоработки в сфере информационных технологий и коммуникаций, в том числе низкие показатели привлечения инвестиций в отрасль, экспорта услуг и программных продуктов. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент пояснил, что недоработки в этой области вынудили его заменить руководство профильного министерства. Новое руководство должно сделать выводы из сложившейся ситуации и исправить все недоработки в короткие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля президент Узбекистана подписал указ о назначении на должность министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Азима Ахмедходжаева.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане назначен новый министр по развитию информационных технологий

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