Участок Филёвской линии метро в Москве закроют на ремонт

Москва, , 18:59 — REGNUM Участок Филевской линии Московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет закрыт в предстоящие выходные 22 и 23 сентября в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Как уточняется, в течение двух дней станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская» будут закрыты для пассажиров. Станция «Кунцевская» будет работать только для перевозки пассажиров по Арбатско-Покровкой линии.

Работа всех станций будет возобновлена в обычном режиме с открытием метрополитена утром в понедельник, 24 сентября.

В пресс-службе сообщили, что ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры. В частности, планируется демонтировать часть ограждений наземного участка линии для установки новых шумозащитных экранов, частично заменить рельсы, а также заменить трубопроводы и кабельную трассу под путями.

Кроме этого, будут проведены строительные работы в вестибюлях станций «Филёвский парк», «Багратионовская» и «Кунцевская». В целом, как сообщается, планируется проверить работоспособность оборудования перед наступлением осенне-зимних холодов.