Женщины составляют менее 25 процентов рынка труда в Египте

Каир, , 18:56 — REGNUM 18 сентября появилась официальная статистика, показывающая какое положение занимают женщины на рынке труда в Египте. Как сообщает египетский новостной телеканал «Экстра Ньюз», официальные данные о количестве работающих в Египте женщин были опубликованы Международной организацией труда: их количество не превышает 25 процентов от всей рабочей силы Египта.

Международная организация труда, как уточняет источник, создает рабочие места в частном секторе для молодых египтян и способствует установлению доверительных отношений между работниками и управляющими.

Советник Международной организации труда Амаль Медхат Мовафи, комментируя статистику во время своего интервью на канале «Экстра Ньюз», сказал: «Египетские женщины сталкиваются с бессчетным количеством препятствий, которые не позволяют им устроиться на работу. Главной причиной эксперты называют египетский менталитет: женщины в Египте обычно не работают, а остаются дома и воспитывают детей».