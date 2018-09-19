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Женщины составляют менее 25 процентов рынка труда в Египте

Общество

Женщины в Египте составляют не более 25 процентов рынка труда, что является невысоким показателем по сравнению со странами Запада, но одним из самых высоких на Ближнем Востоке

Каир, 19 сентября 2018, 18:56 — REGNUM  18 сентября появилась официальная статистика, показывающая какое положение занимают женщины на рынке труда в Египте. Как сообщает египетский новостной телеканал «Экстра Ньюз», официальные данные о количестве работающих в Египте женщин были опубликованы Международной организацией труда: их количество не превышает 25 процентов от всей рабочей силы Египта.

Международная организация труда, как уточняет источник, создает рабочие места в частном секторе для молодых египтян и способствует установлению доверительных отношений между работниками и управляющими.

Советник Международной организации труда Амаль Медхат Мовафи, комментируя статистику во время своего интервью на канале «Экстра Ньюз», сказал: «Египетские женщины сталкиваются с бессчетным количеством препятствий, которые не позволяют им устроиться на работу. Главной причиной эксперты называют египетский менталитет: женщины в Египте обычно не работают, а остаются дома и воспитывают детей».

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Зарубежная хроника
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