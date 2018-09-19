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Итальянские министры спорят о легализации вооруженной самообороны

Общество

«Если в дом пробрался вор или убийца, нет времени на проведение расследования»

Рим, 19 сентября 2018, 18:43 — REGNUM  Вооружённая самооборона в собственном доме должна быть легализована, считает министр государственного управления Италии Джулия Бонджорно, передаёт TgCom в среду, 19 сентября.

Если гражданин понимает, что в его дом пробрался потенциальный вор или убийца, «у него нет времени на проведение расследования», он должен иметь право на самооборону, отметила министр.

В отношении поступка любого человека, который вторгается в чужое жилье ради грабежа или убийства, должны наступать последствия, считает Бонджорно.

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Ранее о намерении легализовать вооруженную самооборону заявил глава МВД Маттео Сальвини. Однако эту позицию поддерживают не все министры коалиционного правительства.

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Политическая жизнь Италии
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