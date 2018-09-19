Афганистан обгоняет Сирию по количеству убитых на войне в 2018 году

Кабул, , 20:30 — REGNUM В 2018 году конфликт в Афганистане может выйти на первое место в мире по количеству человеческих потерь, если ситуация с безопасностью в стране продолжит ухудшаться. Как сообщает афганское информационное агентство Afghanistan Times со ссылкой на программу мониторинга жертв вооруженных конфликтов Уппсальского университета в Швеции, количество убитых в результате войны в Афганистане неуклонно росло с 2013 года и в 2017 году составило 19 694 человека.

Эскалация конфликта в Афганистане и завершение гражданской войны в Сирии способствуют тому, что по результатам 2018 года Исламская Республика Афганистан может обогнать Сирийскую Арабскую Республику по количеству убитых в результате военных действий, заявил эксперт по ситуации в Афганистане американского Института мира Джонни Уолш в интервью французскому информационному агентству Agence France-Presse. По оценкам консультанта Международной кризисной группы Грэма Смита конфликт в Афганистане может забрать более 20 000 жизней в 2018 году, что превзойдет количество погибших в какой-либо другой точке планеты, включая и Сирию. В 2018 году парламентские выборы в Афганистане, намеченные на 20 октября, стали дополнительным фактором, способствующим эскалации конфликта. Кроме того, прекращение огня и переговоры правительства с Талибаном (организацией, деятельность которой запрещена в РФ) также не привели к улучшению ситуации в стране.