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В Москве пройдет финал первого Национального чемпионата «Навыки мудрых»

Общество

Чемпионат проводится при поддержке WorldSkills Russia, правительства Москвы, Министерства труда РФ и Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы»

Москва, 19 сентября 2018, 18:35 — REGNUM  В Москве на ВДНХ 22−23 сентября состоится финал первого Национального чемпионата «Навыки мудрых» для людей в возрасте старше 50 лет, сообщили организаторы мероприятия на пресс-конференции в Москве.

Чемпионат проводится при поддержке WorldSkills Russia, правительства Москвы, Министерства труда РФ и Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы».

Участие в финале примут свыше 130 конкурсантов из разных регионов России. В течение двух дней они будут демонстрировать свое мастерство по 26 компетенциям, включая электромонтаж, ресторанный сервис, ремонт автомобилей, столярное дело, кондитерское дело.

В конкурсную программу вошли и специальности, необычные для представителей старшего поколения: ИТ-решения для бизнеса, промышленный и графический дизайн и другие.

Запланированы также свыше 50 мастер-классов по переобучению представителей возрастной категории 50+.

Церемония открытия чемпионата пройдет 22 сентября в 9:00 перед 63-м павильоном ВДНХ.

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Волонтерство и добровольчество в РФ
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