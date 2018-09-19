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На Украине ещё один человек заболел ботулизмом

Общество

Врачи призывают воздержаться от употребления вяленой рыбы

Днепропетровск, Украина, 19 сентября 2018, 18:47 — REGNUM  В Днепропетровске (ныне переименован в Днепр) врачи обнаружили ботулизм у 49-летней женщины, сообщил Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины 19 сентября на официальном сайте.

Симптомы болезни появились после употребления вяленой рыбы собственного производства. В данный момент женщина находится в реанимации Днепропетровской клинической больницы №21.

В Центре заявили, что с начала года на Украине зафиксировано 84 случая заболевания ботулизмом, в результате которых 97 человек пострадали, а восемь умерли.

Напомним, на Украине не хватает вакцин, а от российских препаратов правительство отказалось. По этой причине гражданам Украины приходится ездить в соседнюю Белоруссию и закупать вакцину самостоятельно.

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Медицина
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