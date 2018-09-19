ООН: в 2017 году в Индии умерло 800 тысяч детей

Нью-Дели, , 18:44 — REGNUM Согласно данным группы ООН по оценке детской смертности (UNIGME), в 2017 году в Индии умерло 802 тысячи детей, причем было зарегистрировано 600 тысяч случаев младенческой смертности. Число детей, умерших в возрасте 5−14 лет, составило примерно 150 тысяч. Это является самым низким показателем в Индии за последние пять лет.

Представитель ЮНИСЕФ в Индии Ясмин Али Хак заявила, что Индия продолжает демонстрировать впечатляющее снижение в уровне детской смертности. Она отметила, что особенно сократилось число смертей среди новорожденных девочек по сравнению с данными пятилетней давности.

Напомним, что в 2016 году уровень младенческой смертности составил 44 ребенка на 1000 рождений. В 2017 году этот уровень снизился до 39 смертей на 1000 рождений. За 2016 год было зафиксировано 867 тысяч случаев детской смертности.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в докладе говорится, что большинство детей умирают из-за предотвратимых или поддающихся лечению причин.