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Южнокорейцы недовольны притоком беженцев

Общество

Несмотря на то, что количество беженцев остаётся незначительным, в южнокорейском обществе нарастает беспокойство по поводу мигрантов

Сеул, 19 сентября 2018, 18:41 — REGNUM  В Республике Корея растёт общественное недовольство прибытием иностранных беженцев, в первую очередь — из Йемена. Весной-летом на остров Чечжу прибыли около 500 человек, которые подали заявки на получение статуса беженцев.

Как сообщает южнокорейское информагентство KBS, из 500 человек только 23 получили разрешение временно остаться в стране. Это семьи с маленькими детьми, беременные женщины, несовершеннолетние и люди, имеющие проблемы со здоровьем. Они могут находиться в РК в течение года с возможностью продления срока пребывания исходя из ситуации на родине.

Южнокорейцы недовольны прибытием в их страну людей с Ближнего Востока, с чужой культурой, религией и менталитетом. Республика Корея является мононациональным государством: в нем проживает 96% корейцев, 2% китайцев и незначительное число иммигрантов из других стран.

РК присоединилась к международной конвенции о статусе беженцев лишь в 1992 году, а закон о беженцах вступил в силу в январе 2013 года. За период с 1994 по конец мая этого года 20 361 человек подали заявки на получение статуса беженца в РК. Однако одобрено было лишь 839 заявок (4,1%). Среднемировой показатель составляет 38%.

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Зарубежная хроника
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