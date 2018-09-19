Южнокорейцы недовольны притоком беженцев

Сеул, , 18:41 — REGNUM В Республике Корея растёт общественное недовольство прибытием иностранных беженцев, в первую очередь — из Йемена. Весной-летом на остров Чечжу прибыли около 500 человек, которые подали заявки на получение статуса беженцев.

Как сообщает южнокорейское информагентство KBS, из 500 человек только 23 получили разрешение временно остаться в стране. Это семьи с маленькими детьми, беременные женщины, несовершеннолетние и люди, имеющие проблемы со здоровьем. Они могут находиться в РК в течение года с возможностью продления срока пребывания исходя из ситуации на родине.

Южнокорейцы недовольны прибытием в их страну людей с Ближнего Востока, с чужой культурой, религией и менталитетом. Республика Корея является мононациональным государством: в нем проживает 96% корейцев, 2% китайцев и незначительное число иммигрантов из других стран.

РК присоединилась к международной конвенции о статусе беженцев лишь в 1992 году, а закон о беженцах вступил в силу в январе 2013 года. За период с 1994 по конец мая этого года 20 361 человек подали заявки на получение статуса беженца в РК. Однако одобрено было лишь 839 заявок (4,1%). Среднемировой показатель составляет 38%.