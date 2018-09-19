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Россия обучит 1400 бангладешцев для работы на АЭС

Общество

Строительство атомной электростанции по российскому проекту в г. Руппуре в Бангладеш идет полным ходом

Россия обучит 1400 бангладешцев для работы на АЭС
Иван Шилов © ИА REGNUM
АЭС

Москва, 19 сентября 2018, 18:35 — REGNUM  По проекту «Росатома» в г. Руппуре (Бангладеш) сейчас полным ходом идет строительство атомной электростанции. Для ее квалифицированного обслуживания в дальнейшем уже сейчас в России проходят обучение бангладешские специалисты. Как сообщает бангладешское новостное издание «Калер контхо» со ссылкой на комментарий представителя компании «Росатом», в общей сложности к концу текущего года в России будут проходить обучение 1400 бангладешцев.

Российские и бангладешские представители в ходе двухсторонней конференции 14 сентября подписали договор о подготовке квалифицированных кадров для работы на будущей АЭС. Главный управляющий «Росатома» Евгений Сальков заявил: «Для любого предприятия главной ценностью являются квалифицированные сотрудники. Одной из целей нашего предприятия является обучение людей и развитие их потенциала. Помимо узкоспециализированного и качественного образования, мы также предоставляем и стипендии на обучение в различных учреждениях нашей организации».

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Зарубежная хроника
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