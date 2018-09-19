«Подаренный» омичкой младенец ждет усыновления в Ленобласти

Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Маленькая девочка, которую мать из Омска «подарила» жительнице Санкт-Петербурга, сейчас находится в одном из домов ребенка Ленинградской области. Если биологическую мать лишат родительских прав, девочку передадут на удочерение. Об этом сообщили 19 сентября в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Как удалось выяснить, представившаяся петербургской учительницей женщина, забравшая младенца в аэропорту Омска, зарегистрирована на территории Ленобласти. Ребенка нашли 4 июля, а 19 июля в Омске на биологическую мать оформили свидетельство о рождении девочки.

«В случае, если биологическую мать признают виновной и лишат родительских прав, малышка будет передана на удочерение. Уже есть кандидаты, готовые законным путем принять ребенка в свою семью», — отметили в аппарате детского омбудсмена Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, обе участницы «дарения ребенка» стали фигурантками уголовного дела (п. «б, д, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ — «Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов»). Они находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

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