В Москве предлагают разработать единый стандарт для детских комнат в ТЦ

Москва, , 10:37 — REGNUM Москва предлагает разработать единый стандарт для детских комнат в торговых центрах. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM. Парламентарий отметил, что на сегодняшний день нормативного правового акта, содержащего специальные нормы, регулирующие правила присмотра за детьми в игровых комнатах, в российском законодательстве нет.

«По факту у нас не установлены требования к персоналу и помещениям (игровым комнатам). Большинство вопросов, требующих решения, находятся в сфере регулирования федерального законодательства. Учитывая необходимость обеспечения защиты прав и законных интересов детей во время их нахождения в игровых комнатах, депутаты Московской городской Думы в ближайшее время готовы рассмотреть вопрос о внесении изменений в ряд федеральных законов, в том числе — «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Изменений потребуют и многие подзаконные акты», — заявил Шапошников.

Он также отметил, что в российском законодательстве есть примеры регулирования вопросов, связанных с присмотром за детьми. В частности, в федеральном законе об образовании. Однако деятельность игровых комнат не может подпадать под предмет правового регулирования данного закона в силу того, что этот документ регулирует лишь общественные отношения, направленные на освоение образовательных программ.

«Предстоит решить много важных вопросов: необходимо дать определение понятия деятельности по временному присмотру за детьми, установить требования к организациям и лицам, осуществляющим временный присмотр (отсутствие судимости, наличие медицинской книжки и др.). Кроме этого, требуется установить правила игровой комнаты и согласовать многие другие аспекты», — добавил спикер Мосгордумы.

Шапошников также подчеркнул, что итоговое решение по вопросу о внесении изменений в законодательство имеет смысл принять только после тщательного обсуждения с представителями родительского сообщества, бизнеса, экспертами и исполнительной властью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мосгордуме заявили о намерении ввести наказание для экстремалов, залезающих на крыши высоток, за «опасные селфи».

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