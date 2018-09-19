Среда, 19 Сентября 2018 года
19:28:01 МСК

В Усть-Каменогорске переименовали проспект Карла Маркса

Общество

2 марта республиканская ономастическая комиссия одобрила переименование проспекта Карла Маркса

В Усть-Каменогорске переименовали проспект Карла Маркса
Цуканов М.В
Декоммунизация

Усть-Каменогорск, Казахстан, 19 сентября 2018, 17:51 — REGNUM  В Усть-Каменогорске состоялась торжественная церемония открытия проспекта Казыбека би, который ранее носил название Карла Маркса, сообщает 18 сентября издание YK-news.kz.

Одобрение на переименование улицы было получено 2 марта от республиканской ономастической комиссии. Предложение о переименовании проспекта Карла Маркса поступило в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года власти Алма-Аты переименовали улицу имени революционера и писателя Дмитрия Фурманова в улицу имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате улицу Фурманова переименовали в проспект Назарбаева

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить