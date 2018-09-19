В Ярославле маму и 10-летнего ребенка расселили в разные концы города

Ярославль, , 17:15 — REGNUM Мэрия Ярославля предоставила маме и 10-летнему ребенку, нуждающимся в улучшении жилищных условий, комнаты в разных концах города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

В 2013 году частный дом, в котором проживала Елена Преснухина с ребенком и пожилыми родителями, был признан непригодным для проживания. Семья через суд добилась предоставления им нового жилья по договору социального найма. Суд постановил предоставить им жилье вне очереди по 18 метров на человека.

Мэрия решение суда исполнила — каждому члену семьи выделили по комнате в 4 разных районах города: Заволжском, Красноперекопском, Кировском и Дзержинском. 10-летний мальчик получил комнату в коммунальной квартире в Кировском районе, а мама — в общежитии в Красноперекопском. В общежитии Елена с ребенком сейчас и проживает. По ее словам, другого жилья у нее нет.

Мы сейчас живем с ребенком в общежитии на улице Бахвалова. Родители пока находятся в старом доме, поскольку у меня отец лежачий инвалид и переехать в те дома, которые они взяли, нет возможности. Там течет вода, трубы все время прорывает. Туда мама ездит и вкладывает деньги в ремонт. Я считаю, что нарушены права маленького ребенка. В общежитии опасно для жизни находиться. У меня ребенок сидит закрывшись в комнате и боится ходить в школу. Вокруг алкоголики, наркоманы, валяются использованные шприцы», — сказала корреспонденту Елена Преснухина.

В администрация Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля сказали корреспонденту ИА REGNUM, что семья сама выбрала себе жилье. На выбор ей дали 15 вариантов комнат в общежитии или коммуналках. На тот момент равнозначных муниципальных квартир не было.

Между тем коммуналка, в которой дали комнату ребенку, сама находится в отвратительном состоянии. Елена написала заявление районную администрацию с просьбой предоставить ей другую комнату.

В заявлении она пишет, что у нее такая плохая квартира на Большой Октябрьской улице, присылает нам фотографии и просит дать другое помещение. Мы пишем письмо в мэрию города и там отвечают, что взамен этого помещения готовы представить комнату после ремонта, но на улице Пирогова», — сказал первый заместитель главы администрация Фрунзенского и Красноперекопского районов Сергей Скударь.

По словам Сергея Скударя, женщина не хочет менять жилье в центре на окраину Фрунзенского района. Сейчас мэрия решает вопрос о ремонте полученного жилья. Елена Преснухина обратилась к уполномоченному по правам ребенка Михаилу Крупину.

Мы сейчас готовим обращение в прокуратуру и мэру города. Попирается Конституция и Конвенция о правах ребенка. Ребенок будет безнадзорным и беспризорным, если он будет проживать без родителей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.