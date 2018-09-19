В Москве согласовали проект строительства гостиницы на Красносельской

Москва, , 17:31 — REGNUM Архсовет Москвы поддержал проект строительства гостиницы сети «Тоёко инн» на Красносельском переулке в центре столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Москомархитектуры 18 сентября. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что городу и компании удалось найти компромисс между корпоративными стандартами и представлением города об архитектуре.

«Нам удалось найти общее решение, которое будет устраивать обе стороны. В городе эта тема появляется время от времени. Здесь коллеги доработали архитектуру, она стала интереснее и соответствует центральному району Москвы», — подчеркнул Кузнецов.

Объект на 10 тыс. квадратных метров будет возведён по адресу 1 — й Красносельский пер., стр. 15/17 возле метро «Красносельская». Фасадами здание будет выходить на третье транспортное кольцо. Внешний вид здания планируется отделать клинкерный кирпичом с плавным переходом от тёмных к светлым тонам, а входные группы — натуральным камнем.

Одновременно в гостинице смогут остановиться до 440 человек. На первом этаже 11-этажного здания расположится лобби, а все помещения выше займут гостиничные номера. Подземный этаж будет отдан для обеденного зала и технических помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Москвы согласовало проект реконструкции улиц в районе Алексеевский и Ростокино, а также строительство пешеходного моста через реку Яузу.

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