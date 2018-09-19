В Петербурге поставлен новый рекорд сентябрьского тепла

Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Вслед за аномально теплой первой декадой сентября в Петербурге поставлен новый температурный рекорд.

Как сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, в среду, 19 сентября, температура воздуха в городе на Неве превысила +23 градуса.

Этим превзойден предыдущий рекорд, отмеченный в 1950 году — в тот год 19 сентября в Ленинграде было +22,4 гр.

«С 7 сентября это уже второй рекорд в этом очень теплом сентябре», — заметил специалист на своей странице в соцсети

Как сообщалось, первые 10 дней сентября 2018 года стали в Санкт-Петербурге самыми теплыми за последние 80 лет.

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