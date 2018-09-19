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После ЧМ-2018 Ростовская область заросла амброзией

Общество

Муниципалитетам поручено избавиться от сорняка

После ЧМ-2018 Ростовская область заросла амброзией
Andrew Butko
Амброзия

Ростов-на-Дону, 19 сентября 2018, 17:00 — REGNUM  Муниципальным образованиям Ростовской области поручено избавиться от амброзии. По словам первого заместителя донского губернатора Виктора Гончарова, регион зарос карантинным сорняком после завершения мундиаля.

«Чемпионат [чемпионат мира по футболу] закончился — мы заросли амброзией дальше некуда. До понедельника привести все в порядок во всех районах», — поручил Гончаров.

По его словам, начиная со следующей недели, территории на наличие вредоносного сорняка будут инспектировать рабочие группы. Нарушителей будут наказывать.

ИА REGNUM напоминает, что избавить Донской регион от вредного сорняка, вызывающего аллергию, пытаются сами жители. Они проводят различные акции по борьбе с амброзией, цветение которой вызывает массовые аллергические заболевания.

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Городское благоустройство
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