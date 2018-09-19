В Узбекистане школы планируют финансировать по ваучерному принципу

Ташкент, , 16:52 — REGNUM С 2019/2020 учебного года в школы Узбекистана будут зачислять через центры единого окна агентства государственных услуг при министерстве юстиции республики, сообщает 19 сентября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на министерство народного образования республики.

Данная мера направлена на искоренение фактов коррупции при зачислении детей в школы, пользующиеся высоким спросом. Кроме того, руководство успешных школ получит возможность открывать сетевые заведения под своим брендом.

Министерство народного образования республики планирует также внедрить систему ваучерного финансирования школ, что позволит успешным школам получать большие объемы финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября заместитель председателя правительства Узбекистана Азиз Абдухакимов заявил, что региональные власти будут ежегодно выделять по 50 земельных участков для открытия частных школ.

Читайте ранее в этом сюжете: В регионах Узбекистана планируют ежегодно открывать по 50 частных школ