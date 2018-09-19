Родным погибших в ДТП под Воронежем пассажиров положены компенсации

Черкесск, , 16:29 — REGNUM Родственники погибших в крупном ДТП в Воронежской области имеют право на компенсацию. По данным Национального союза страховщиков ответственности (НССО), в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков, страховые выплаты положены и пострадавшим в автоаварии пассажирам.

Сумма страховых выплат родным погибших, по словам президента НССО Игоря Юргенса, составит до 2,025 млн рублей.

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Напомним, ранее об оказании помощи родным погибших и пострадавших в ДТП на трассе «Дон» заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Он пообещал организовать доставку родных к месту аварии и сообщил, что проживание на время лечения в больницах Воронежа взяли на себя областные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии 18 сентября погибли пять человек, в больницах находятся 12 пострадавших: двое из них — в тяжелом состоянии, семеро — в состоянии средней тяжести, еще трое человек получили помощь амбулаторно — у них легкие травмы.

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