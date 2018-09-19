Ярославские студенты пошлют письма Путину, Трампу и Меркель

Ярославль, , 16:26 — REGNUM В Ярославле 27 сентября, во Всемирный день туризма, студенты пошлют открытки с видами города лидерам мировой политики, экономики, общественной деятельности с приглашением отправиться в тур по Золотому кольцу. Об сказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая «Паспортным столом Золотого кольца» Юлия Смук.

Акция «Открытое приглашение в путешествие!» пройдет в 14.00 в мэрии города. Письма мировым лидерам напишут студенты, изучающие туризм, историю и культурологию. Они сами смогут выбрать адресатов. Вероятно, в их числе будут руководители стран — мировых лидеров. И форму приглашения, и язык письма авторы выберут сами.

Помимо студентов пригласить в Ярославль, Владимир или Суздаль Ангелу Меркель или Дональда Трампа смогут все желающие. Такую возможность предоставит Почта Золотого кольца на улице Революционной, д. 30.

27 сентября для Ярославля особая дата. Ведь именно этот праздник стал Днем рождения уникального проекта Золотого кольца России — паспорта туриста. За этот год паспорт туриста стал неотъемлемой частью любого путешествия по Золотому кольцу. Недавно был открыт офис паспортного стола в городе Владимире. В планах открытие офиса в Костроме. С уверенностью можно говорить, что паспорт туриста поможет росту туристского потока на маршруте «Золотое кольцо России», — прокомментировал событие мэр Ярославля, Президент Союза городов Золотого кольца Владимир Слепцов.

Каждому оформившему 27 сентября Паспорт туриста будут вручены памятные подарки и сувениры. Акция пройдет при поддержке мэрии города Ярославля и Союза городов Золотого кольца.