Читатели Time выбрали Флоренцию лучшим городом Европы

Флоренция, Италия, , 15:56 — REGNUM Читатели американского журнала Time включили четыре итальянских города в список лучших для посещения мест Европы, сообщает Il Giornale в среду, 19 сентября.

Time предлагает читателям оценивать города не только по количеству достопримечательностей или уровню цен в гостиницах, но также и по «возможностям шоппинга», отмечает издание.

Лучшим европейским городом американские читатели назвали Флоренцию. В списке упомянуты также Рим, Верона и Сиена.

Упоминание в списке этого последнего города представляется итальянским журналистам неожиданным. Столько же неожиданным им кажется отсутствие в этом списке Милана. Между тем число туристов, посещающих деловую столицу страны, даже выше, чем в Риме или Флоренции.

Читатели Il Giornale в комментариях иронизируют, что в связи с известными последствиями миграционного кризиса Милан будет упомянут в рейтинге африканских, а не европейских городов. Другое предположение состоит в том, что американских туристов интересуют «типично итальянские» места, к которым Милан никак не относится.