На московских клумбах были высажены 30 тыс. кустов хосты

Москва, , 15:54 — REGNUM Московские коммунальщики в 2018 году высадили более 30 тысяч кустов хосты. Об этом сообщает 19 сентября пресс-служба московской мэрии.

Отмечается, что данные декоративные растения прекрасно чувствуют себя в условиях московского климата с мая по октябрь.

«Хосты — долгожители среди многолетников. Их кусты с возрастом становятся пышнее и красивее и сохраняют декоративность более 10−15 лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, более двух миллионов разноцветных колеусов Блюме были высажены городскими службами Москвы на клумбах российской столицы. Данный вид растений был выбран в связи с его неприхотливостью и устойчивостью к городской среде, отметили в мэрии.

Читайте также: Московские клумбы украсили более 2 млн разноцветных колеусов