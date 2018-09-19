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На московских клумбах были высажены 30 тыс. кустов хосты

Общество

Эти декоративные растения прекрасно чувствуют себя в условиях московского климата с мая по октябрь

Москва, 19 сентября 2018, 15:54 — REGNUM  Московские коммунальщики в 2018 году высадили более 30 тысяч кустов хосты. Об этом сообщает 19 сентября пресс-служба московской мэрии.

Отмечается, что данные декоративные растения прекрасно чувствуют себя в условиях московского климата с мая по октябрь.

«Хосты — долгожители среди многолетников. Их кусты с возрастом становятся пышнее и красивее и сохраняют декоративность более 10−15 лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, более двух миллионов разноцветных колеусов Блюме были высажены городскими службами Москвы на клумбах российской столицы. Данный вид растений был выбран в связи с его неприхотливостью и устойчивостью к городской среде, отметили в мэрии.

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Городское благоустройство
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