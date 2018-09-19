СМИ: Венгрия раздает паспорта в Закарпатье

Берегово, Украина, 19 сентября 2018, 15:59 — REGNUM Граждан Украины, получающих венгерский паспорт, призывают не афишировать второе гражданство перед украинскими властями, следует из видео, опубликованного 19 сентября украинским изданием «Укринформ».
На видеозаписи, сделанной в консульстве Венгрии в Берегово, люди приносят присягу на верность Венгрии, а затем их инструктируют не сообщать о наличии второго гражданства украинским властям. Ролик заканчивается звоном бокалов с шампанским.
«Укринформ» обратился за комментарием в консульство, но никакого официального ответа на данный момент не получил.
Напомним, украинские власти обеспокоены активностью Венгрии в Закарпатье. Многие эксперты считают это посягательством на территориальную целостность страны.
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