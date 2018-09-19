СМИ: Венгрия раздает паспорта в Закарпатье

Берегово, Украина, , 15:59 — REGNUM Граждан Украины, получающих венгерский паспорт, призывают не афишировать второе гражданство перед украинскими властями, следует из видео, опубликованного 19 сентября украинским изданием «Укринформ».

На видеозаписи, сделанной в консульстве Венгрии в Берегово, люди приносят присягу на верность Венгрии, а затем их инструктируют не сообщать о наличии второго гражданства украинским властям. Ролик заканчивается звоном бокалов с шампанским.

«Укринформ» обратился за комментарием в консульство, но никакого официального ответа на данный момент не получил.

Напомним, украинские власти обеспокоены активностью Венгрии в Закарпатье. Многие эксперты считают это посягательством на территориальную целостность страны.

Читайте также: Целостности Украины угрожают по всему периметру границ — ветеран разведки