«Как говорил мой дед…»: флешмоб в честь Дмитрия Нагиева

Москва, , 16:11 — REGNUM Пользователи YouTube устроили флешмоб «Как говорил мой дед…» под новым видео канала «вДудь» с Дмитрием Нагиевым. Подражая актёру, юзеры рассказывают, какие советы давали им их деды.

Некоторые пользователи серьезно подошли к участию во флешмобе и делились реальными словами своих прародителей.

«Как говорил мой дед: «Что ты делаешь сегодня, завтра это весь ты», — пишет Николай М.

«Мой дедушка всегда говорил: «Если в отношениях с женщиной тебе что-то показалось, то тебе не показалось», — рассказал Виталий Д.

Однако большинство юзеров с юмором отнеслись к интерактиву. Они придумывают различные нелепые советы или абсурдные фразы. Шутка «Как говорил мой дед, я твой дед» и вовсе стала самой популярной в рамках флешмоба.

«Как говорил мой дед: мы взрослеем с возрастом», — пишет Аня.

Вскоре флешмоб вышел за рамки YouTube — фразы «Как говорил мой дед…» начали появляться и в других социальных сетях.

https://twitter.com/dgonremba1/status/1042143814385893376

https://twitter.com/gitarssss/status/1042348500506357760

Фразу «Как говорил мой дед…» пользователи выбрали не случайно. Именно её Дмитрий Нагиев часто использует в обычной жизни или своих выступлениях. Поклонники актёра даже создают в сети списки крылатых выражений Нагиева, в которые регулярно входят цитаты «Как говорил мой дед…».

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