«Как говорил мой дед…»: флешмоб в честь Дмитрия Нагиева

Москва, 19 сентября 2018, 16:11 — REGNUM Пользователи YouTube устроили флешмоб «Как говорил мой дед…» под новым видео канала «вДудь» с Дмитрием Нагиевым. Подражая актёру, юзеры рассказывают, какие советы давали им их деды.
Некоторые пользователи серьезно подошли к участию во флешмобе и делились реальными словами своих прародителей.
«Как говорил мой дед: «Что ты делаешь сегодня, завтра это весь ты», — пишет Николай М.
«Мой дедушка всегда говорил: «Если в отношениях с женщиной тебе что-то показалось, то тебе не показалось», — рассказал Виталий Д.
Однако большинство юзеров с юмором отнеслись к интерактиву. Они придумывают различные нелепые советы или абсурдные фразы. Шутка «Как говорил мой дед, я твой дед» и вовсе стала самой популярной в рамках флешмоба.
«Как говорил мой дед: мы взрослеем с возрастом», — пишет Аня.
Вскоре флешмоб вышел за рамки YouTube — фразы «Как говорил мой дед…» начали появляться и в других социальных сетях.
https://twitter.com/dgonremba1/status/1042143814385893376
https://twitter.com/gitarssss/status/1042348500506357760
Фразу «Как говорил мой дед…» пользователи выбрали не случайно. Именно её Дмитрий Нагиев часто использует в обычной жизни или своих выступлениях. Поклонники актёра даже создают в сети списки крылатых выражений Нагиева, в которые регулярно входят цитаты «Как говорил мой дед…».
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