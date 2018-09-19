Новость о «пьяном священнике» в Ярославской области оказалась фейком

Ярославль, , 15:35 — REGNUM 15 сентября в Переславле Ярославской области произошло ДТП, в котором в машину съемочной группы сериала «Семейка на пределе» врезался нетрезвый священник на мицубиши. Об этом сообщило «Эхо Москвы — Ярославль».

Участники съемочной группы сняли об этом сюжет. В нем они рассказали, что водитель врезавшейся в них машины — переславский священник Виталий Каляев, который якобы ехал со службы в своем храме.

В Переславской епархии эту информацию опровергли. Там сообщили, что Каляев не являлся и не является священнослужителем, не имеет никакого сана.

Этот человек не является священнослужителем Переславской епархии, у него нет никакого сана. Да, у него есть борода и длинные волосы, но это не делает его священником. Он постоянный прихожанин Владимирского собора, помогает в церкви. Он действительно был в этот день на службе, молился. Где он выпил, нам неизвестно. Его призовут к покаянию», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Переславской епархии отец Андрей Зубков.

В результате ДТП машины получили незначительное повреждения, люди не пострадали. Как сообщили ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области, водитель мицубиши действительно привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Меру наказания ему определит суд 26 сентября. Также у водителя отсутствовал полис ОСАГО.

Интересно, что в конце сюжета о ДТП, который размещен в интернете, содержится анонс сериала, который снимала съемочная группа. Не исключено, что история была раздута именно для рекламы.