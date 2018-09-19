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Лишь четверть жителей Германии уверены в политической стабильности — опрос

Общество

В 2015 году уверенность граждан Германии была вдвое выше

Берлин, 19 сентября 2018, 15:45 — REGNUM  Жители Германии не так уверены в политической стабильности, как это было в предыдущие годы, передает телеканал N-TV 19 сентября.

Согласно опросу, проведенному институтом Allensbach среди людей среднего возраста (30−59 лет), с экономической точки зрения их положение улучшилось, а число безработных сократилось по сравнению с ситуацией пятилетней давности. В то же время уменьшилась уверенность в политической стабильности в Германии: если в 2015 году один из двух опрошенных чувствовал себя в безопасности благодаря политической стабильности, то теперь только каждый четвертый.

Напомним, после выборов в бундестаг в сентябре 2017 года Германия не могла сформировать правительство до середины марта. С тех пор правящая коалиция переживает перманентный кризис, одной из причин которого является разница во взглядах на европейскую миграционную политику.

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Политическая жизнь Германии
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