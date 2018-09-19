Детский омбудсмен: псковский опыт по устройству сирот в семьи — бесценный

Псков, , 15:30 — REGNUM Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова считает бесценным опыт Псковской области по устройству детей в семьи. Об этом она заявила в ходе визита в Псков, где провела совещание по вопросам организации деятельности органов опеки и попечительства.

«Мы анализировали ваши показатели по принципу встречности. С одной стороны, идёт сокращение сиротских учреждений, устройство детей в приёмную семью, в замещающие семьи; с другой стороны — сокращение возврата из приёмных семей. Это значит — ведётся работа. Это, конечно, нельзя не приветствовать», —заявила Анна Кузнецова.

Она предложила главному государственному управлению социальной защиты населения Псковской области поделиться имеющимися наработками по работе с приёмными семьями с другими регионами страны.

По данным пресс-службы администрации региона, с 2008 года число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Псковской области сократилось на 56%. В социальных организациях и учреждениях профессионального образования в настоящее время воспитывается 240 детей-сирот — на 54 меньше, чем в 2017 году. С начала года новые семьи обрели 136 детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на семейном воспитании в Псковской области сейчас находится 89% детей-сирот — более 2 тыс. человек. Десять лет назад этот показатель составлял лишь 36%. В регионе усыновители получают ежегодную выплату в 100 тыс. рублей в течение пяти лет, опекуны и попечители — ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 9−11 тыс. рублей. Для приёмных семей, помимо пособия, предусмотрено вознаграждение за труд.

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