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Кадровый голод в фельдшерских пунктах Прикамья: прогноз и обещания

Общество

Недостаток фельдшеров в ФАПах может вырасти с 47 до 74 специалистов

Пермь, 19 сентября 2018, 15:13 — REGNUM  В Пермском крае сейчас на 600 фельдшерско-акушерских пунктов приходится 550 фельдшеров. Дефицит кадров составляет 47 специалистов. Об этом на заседании краевого правительства 19 сентября заявил губернатор Максим Решетников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

«Учитывая то, что мы строим новые ФАПы, а также то, что люди уходят на пенсию. В ближайшее время дефицит может вырасти до 74 специалистов», — сказал глава региона.

Между тем, минздрав края обещает решить проблему кадрового голода с помощью программы «Земский фельдшер». проект начал работать с 2018 года.

Согласно условиям программы, специалисты, которые поедут работать на село, получат единовременные выплаты в размере 500 тысяч рублей. До конца года в села планируется привлечь 39 фельдшеров.

Еще одним вариантом решения проблемы дефицита кадров должно стать увеличение числа мест в медицинских колледжах: с 225 в 2017 году до 250 — в 2019 году. Краевая власть заявила, что готова в случае необходимости и дальше расширять число мест в медколледжах.

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Кадровые проблемы в медицине
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