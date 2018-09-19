В Киришах на Волхове появится причал для круизных теплоходов

Кириши, Ленинградская область, , 14:58 — REGNUM В городе Кириши на востоке Ленинградской области будет построен 65-метровый причал для речных круизных теплоходов. Это позволит увеличить организованный туристический поток на реке Волхов.

Как сообщили 19 сентября в правительстве Ленобласти, уже завершено проектирование причала, а его строительство планируется начать в октябре 2018 года и завершить к началу навигации в 2019 году. Стоимость объекта — 50 млн рублей, которые вкладывает частный инвестор.

С появлением причала в Кириши смогут заходить двухпалубные теплоходы вместимостью до 200 пассажиров. Ранее, в ноябре 2017 года, аналогичный причал был построен в деревне Старая Ладога, являющейся одним из туристических центров региона.

«Киришский причал станет вторым звеном нового туристического водного маршрута «Старая Ладога — Великий Новгород», представленного весной губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко», — отметили в областном правительстве.

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Соглашение о развитии причальной инфраструктуры подписано Ленинградской областью и ООО «Конт» в начале 2018 года на пятилетний срок. Документ предусматривает возведение причалов в Свирьстрое, Выборге, на Ореховом острове, Невском Пятачке и в Киришах, общей стоимостью 1 млрд рублей.

Строительство причала у крепости Орешек вблизи Шлиссельбурга вышло на завершающую стадию. Около причала может быть оборудована вертолетная площадка.

Губернатор Александр Дрозденко заявлял о планах возведения ещё нескольких причалов на северо-востоке Ленобласти, с целью объединения водным путём монастырей, где идет активное паломничество.

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