Коттеджного поселка в заповедной зоне под Воронежем не будет

Рамонь, Воронежская область, , 14:53 — REGNUM Земельные участки в границах государственного природного заказника федерального значения «Воронежский» на территории Рамонского района, облюбованные застройщиками под коттеджный поселок, должны быть рекультивированы. Решение вынес суд Рамонского района Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе Воронежского заповедника имени Василия Пескова.

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Спор между заповедником и владельцами участков дачного поселка «Рамонские дачи» длится с 2013 года. Тогда ООО «Рамонские дачи» обратилось в заповедник за согласованием строительства дачного поселка для временного проживания. В согласовании застройщику было отказано — участок находился на территории государственного природного заказника федерального значения «Воронежский». Однако отказ застройщика не остановил, и на участках начались строительные работы. Свою проверку тогда провела прокуратура, которая выяснила, что проект планировки коттеджного поселка был утвержден незаконно, были нарушены требования Градостроительного кодекса РФ. Прокуратура внесла протест, постановление администрации Рамонского городского поселения «Об утверждении проектной документации по планировке территории дачного объединения — посёлок комфортного проживания «Рамонские дачи» было отменено. Однако часть участков уже была продана, часть — сдана в аренду.

Администрация Воронежского заповедника направила в суд иск к собственникам участков на территории госзаказника, с требованием разработать проект рекультивации и провести рекультивацию земельных участков. Ответчиками, помимо ООО «Рамонские дачи», выступали и физические лица, успевшие купить участок на спорной территории. В итоге суд, наконец, поставил точку в громком деле: он постановил требования Воронежского заповедника удовлетворить в отношении всех земельных участков, где проводились любые строительные работы.

«Владельцы пострадавших от вмешательства человека участков должны будут за свой счет разработать проект рекультивации и провести рекультивацию земельных участков», — рассказал и.о. директора Воронежского заповедника Сергей Кокорев.

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