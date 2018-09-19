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Пермская школа незаконно отказалась принимать ученицу в 10 класс

Общество

Прокуратура наказала образовательное учреждение, которое из-за неудовлетворительных результатов тестирования отказалось зачислять ученицу в десятый класс

Пермская школа незаконно отказалась принимать ученицу в 10 класс
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Школа

Пермь, 19 сентября 2018, 14:52 — REGNUM  В Перми школа № 37 подверглась прокурорской проверке из-за того, что отказала в продолжении получения образования ученице, окончившей девятый класс. Несмотря на то, что девочка прошла государственную итоговую аттестацию, её не зачислили в старший класс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре, подчеркнув, что действия школы незаконны.

По данным надзорного ведомства, причиной отказа послужил якобы неудовлетворительный результат индивидуального школьного тестирования в профильную группу. Но это является грубым нарушением законных прав и интересов ребенка на получение общедоступного и бесплатного образования. За незаконные действия школа оштрафована на 100 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в ходе проверки прокуратура выявила локальный документ школы, который противоречит действующему законодательству. Школа издала собственный акт, согласно которому при зачислении в учебное учреждение приоритет отдается детям и внукам педколлектива и социальных партнёров, работающих с учреждением на договорной основе. Прокуратура потребовала аннулировать это положение.

Добавим, что в сентябре бурному обсуждению общества подвергся локальный акт одной из элитных гимназий Перми. Пермяки критиковали школьные требования к внешнему виду и прическам учеников.

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