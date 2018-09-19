Портрет убитого палестинского мафиози появился в Берлине

Берлин, , 14:59 — REGNUM В Берлине на одной из стен появился огромный портрет убитого несколько дней назад арабского мафиози Нидаля Р. Полиция опасается, что это место притянет «паломников» и спровоцирует волну насилия, пишет издание WELT 19 сентября.

Портрет 36-летнего Нидаля Р. нанесен в стиле уличного искусства Палестины и Ливана, изображающего местных героев. Власти города требуют убрать изображение, возникшее в непосредственной близости от места убийства. Кроме того, изображение нанесено без согласия владельцев недвижимости — причинен ущерб имуществу.

Полиция до сих пор не знает, как выйти на след преступников и опасается, что преступный клан устроит самосуд над убийцами своего авторитетного члена. Полицейский патруль будет регулярно осматривать район, где возникло граффити, чтобы пресечь возможное насилие.

Как сообщало ИА REGNUM, Нидаль Р. был убит 9 сентября. На его похороны в Берлине 13 сентября пришли около двух тысяч местных арабов.

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