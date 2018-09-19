Писательница-русофоб попросила студентов из сёл «украинизировать» города

Киев, , 14:53 — REGNUM Одиозная украинская писательница Лариса Ницой обратилась к студентам-провинциалам, которые едут учиться в города с просьбой повсеместно требовать общения на украинском языке. Обращение размещено 19 сентября на странице писательницы в социальной сети Facebook.

«Из сёл и городков вы приехали в города, и города вас встретили русским языком. По-русски с вами будет разговаривать водитель маршрутки, продавец в магазине консультант развлекательного центра, прохожий на улице и даже некоторые преподаватели будут обращаться к вам по-русски. Прошу вас, не переходите ни с кем на русский язык, не подстраивайтесь под них, пусть они переходят на украинский язык», — призвала Лариса Ницой.

Писательница-русофоб также назвала преступниками преподавателей, которые используют русский язык во время обучения:

«Они не имеют права предлагать вам язык обучения. Он давно утверждён на законодательном уровне. Язык обучения во всех учебных заведениях Украины — украинский… Такие преподаватели — нарушители закона, для которых предусмотрено наказание. Они — преступники».

Отметим, что одним из мощнейших конфликтов, разрывающих украинское общество, является конфликт русскоязычного города и украиноязычной деревни. Лариса Ницой действует по инструкции главаря Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры:

«Массу сдвинуть с насиженных мест. Сёла бросить на города, где главные нервы вражеской власти, пропагандируя клич: «Сельская Украина берёт города и уничтожает врагов!».

Напомним, ранее власти Львовской области запретили публичное использование «русскоязычного культурного продукта».

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