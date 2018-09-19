Белгородское производство угля остановили из-за вредных выбросов

с. Ильинка, Белгородская область, , 14:28 — REGNUM В Белгородской области прокуратура через суд добилась приостановки деятельности предпринимателя, который производил древесный уголь в селе Ильинка. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

С июля 2018 года индивидуальный предприниматель организовал в селе производство древесного угля, для которого было задействовано шесть углетомительных печей. Бизнесмен нарушал федеральное законодательство, требующее разрешения на выброс вредных веществ. Также нарушались нормы, согласно которым санитарно-защитная зона источника выброса загрязняющих веществ до жилой застройки должна составлять 500 метров. Нарушения были выявлены после того, как жители села Ильинка направили в прокуратуру коллективное обращение о загрязнении воздуха.

В отношении предпринимателя было возбуждено два дела об административных правонарушениях по статьям «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения». Региональный Роспотребнадзор оштрафовал предпринимателя, а Алексеевский районный суд приостановил деятельность предприятия на 60 суток.