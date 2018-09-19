Свердловская компания оставила без крыши курганскую школу

Курган, , 14:16 — REGNUM Ремонт кровли в здании школы №26 во втором микрорайоне Кургана до сих пор не окончен. Его должны были завершить 18 июля 2018 года. Однако подрядчики только начали демонтаж, а продолжать работы не стали, оставив учебное учреждение со вскрытой крышей. Подрядчика внесли в список недобросовестных поставщиков, сообщили 19 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Курганского УФАС.

Школа в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта, заключенного с одним из свердловских ООО из-за существенных нарушений, допущенных подрядчиком. В контракте оговаривалось, что ремонт будет продолжаться с 4 июня по 18 июля 2018 года. При этом на 23 июля, за исключением вскрытой кровли, результатов работы подрядчика не наблюдалось. Комиссия Курганского УФАС России усмотрела в действиях компании «наличие халатного, непредусмотрительного отношения к исполнению принятых на себя обязательств, вытекающих из условий заключенного контракта» и внесло ее в список недобросовестных поставщиков.

Добавим, что, по данным сайта госсзакупок, курганская школа №26 проводила аукцион с 23 марта по 19 апреля 2018 года в поисках подрядчика на ремонт участков кровли младшего блока. На эти цели было выделено 1 015 127 рублей из городского бюджета. В аукционе участвовали две компании, одна из которых — ООО «Строй-ИН» из Екатеринбурга, предложившая выполнить работы за 746 089 рублей. За немногим большую сумму — 751 165 рублей — предлагало свои услуги курганское ООО «КАСКАД», ранее заключившее 29 государственных контрактов на сумму свыше 32 млн рублей.