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Авария в южноуральской Сатке: рабочих ошпарило кипятком

Общество

В областном минстрое утверждают, что важное оборудование не повреждено

Сатка, Челябинская область, 19 сентября 2018, 14:05 — REGNUM  В Челябинской области раскрыли обстоятельства аварии в котельной города Сатки. Из-за порыва наружу хлынула вода температурой 95 градусов по Цельсию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минстрое.

Напомним, авария произошла утром 17 сентября во время запуска сетевого насоса. Давление в системе достигло 12 атмосфер, а температура хлынувшей воды была 95 градусов. Двое рабочих в итоге получили ожоги, один — перелом рёбер. Ещё у одного диагностированы ушибы.

Первый троих госпитализировали, среди них — женщина. А в минстрое обещают, что после установления причин ЧП работы на котельной продолжатся. Пока известно, что к моменту ЧП она была исправна.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР выясняет обстоятельства аварии в котельной на Урале

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