США усилят сотрудничество с Узбекистаном по укреплению религиозной свободы

Ташкент, , 14:05 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал послу США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Самуэлю Браунбэку о развитии религиозной свободы и межконфессионального согласия в республике, сообщили 19 сентября в пресс-службе главы государства.

Мирзиёева принял дипломата 18 сентября. Президент рассказал также о мерах по совершенствованию в религиозно-просветительской сфере. Браунбэк дал высокую оценку мерам по повышению религиозной толерантности и выразил готовность к расширению двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года в Узбекистане было ликвидировано 116 подпольных религиозных школ (худжрей). Организаторам незаконных религиозных школ предъявлены обвинения по разным статьям уголовного кодекса.

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