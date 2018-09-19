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США усилят сотрудничество с Узбекистаном по укреплению религиозной свободы

Общество

Президент Узбекистана рассказал о мерах по совершенствованию в религиозно-просветительской сфере

Ташкент, 19 сентября 2018, 14:05 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал послу США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Самуэлю Браунбэку о развитии религиозной свободы и межконфессионального согласия в республике, сообщили 19 сентября в пресс-службе главы государства.

Мирзиёева принял дипломата 18 сентября. Президент рассказал также о мерах по совершенствованию в религиозно-просветительской сфере. Браунбэк дал высокую оценку мерам по повышению религиозной толерантности и выразил готовность к расширению двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года в Узбекистане было ликвидировано 116 подпольных религиозных школ (худжрей). Организаторам незаконных религиозных школ предъявлены обвинения по разным статьям уголовного кодекса.

Читайте ранее в этом сюжете: За полгода в Узбекистане ликвидировали 116 подпольных религиозных школ

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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