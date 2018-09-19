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Разорение на миллион: в Югре полицейский не взял мзду

Общество

Гендиректора обвиняют во взяточничестве, а предприятие заплатило миллион штрафа

Разорение на миллион: в Югре полицейский не взял мзду
Виктор Говорков. Нет! (фрагмент). 1954

Нефтеюганск, Югра, 19 сентября 2018, 13:58 — REGNUM  В ХМАО генеральный директор фирмы пытался подкупить полицейского, выявившего правонарушение в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Страж порядка отказался от взятки, а предприятие понесло наказание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Нефтеюганское ООО «Заря» попалось на незаконном обороте спиртных напитков. Гендиректор пытался подкупить полицейского, выявившего нарушение закона, а тот отказался.

В итоге суд признал ООО «Заря» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст.19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица»). В отношении генерального директора возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).

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