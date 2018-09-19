Власти Карачаево-Черкесии окажут помощь пострадавшим в ДТП под Воронежем

Черкесск, , 13:56 — REGNUM Пассажирам автобуса из Карачаево-Черкесии, пострадавшим в результате автоаварии в Воронежской области, будет оказана помощь. Поддержку пообещал оказать глава республики Рашид Темрезов. По его поручению в район, где произошло ДТП, уже выехал министр здравоохранения Казим Боташев.

На месте он будет оперативно решать вопросы, «связанные с лечением пострадавших, их доставкой на спецтранспорте в республику или в федеральные медицинские учреждения для оказания дальнейшей высокотехнологичной помощи», написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Он также пообещал организовать транспорт для проезда родных погибших и пострадавших в район места происшествия, а власти Воронежской области обеспечат их местами для проживания.

По словам Темрезова, уже известны списки погибших, через администрации городов и районов устанавливаются их связь с родственниками. Власти республики окажут помощь в перевозке жертв ДТП на родину.

Как отметил глава Карачаево-Черкесии, на экстренном заседании региональной комиссии по ЧС принято решение проконтролировать техническое состояние автотранспорта, занятого в перевозках людей, в том числе коммерческого.

Читайте также: В ДТП под Воронежем попали автобусы из Карачаево-Черкесии и Пятигорска

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области 18 сентября произошла авария с участием двух автобусов — Neoplan, который направлялся из Москвы в Карачаево-Черкесию, и Volvo, следовавшего в Пятигорск. Жертвами ДТП стали пять человек. Еще 14 получили травмы и госпитализированы.