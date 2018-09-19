125 иностранцев незаконно трудились в Калужской области

Обнинск, Калужская область, , 13:50 — REGNUM В городе Обнинске Калужской области 125 иностранных граждан из ближнего зарубежья (республик Узбекистан и Таджикистан) находились на территории РФ с нарушением режима пребывания и незаконно осуществляли трудовую деятельность на одном из промышленных объектов. Факт нелегальной трудовой деятельности был выявлен сотрудниками управления по вопросам миграции и Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД России при взаимодействии с сотрудниками УФСБ и силовой поддержке Росгвардии в ходе реализации оперативных мероприятий. Об этом ИА REGNUM 19 сентября сообщили в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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Нелегальные мигранты незаконно проживали в помещениях общежития предприятия и осуществляли трудовую деятельность по розливу и изготовлению автомобильных масел. В ходе проверки сотрудниками полиции пресечено 243 административных правонарушения в сфере миграции, в отношении иностранных граждан составлены протоколы.

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96 мигрантов, незаконно находящихся в Калужской области, направлены в суд для последующего выдворения за пределы Российской Федерации с последующим запретом на въезд в РФ в течение пяти лет. В настоящее время по данному факту проводится проверка согласно статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Теперь работодателю также грозит ответственность за незаконное использование труда иностранных граждан. В случае установления вины, на юрлицо может быть наложен штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого незаконно привлеченного иностранного гражданина.

Мероприятие проводилось в рамках реализации регионального оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2018».

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