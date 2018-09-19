В Таганроге реализуют проект «Русские не сдают своих городов»

Таганрог, Ростовская область, , 13:46 — REGNUM В Таганроге Ростовской области в преддверии проведения фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года» реализуют проект «Русские не сдают своих городов». На школьных уроках и лекциях юным горожанам расскажут об обороне приморского города в годы Крымской войны, сообщает ИА REGNUM.

«Мы хотим, чтобы наши дети знали свою историю, свои корни, не росли Иванами, родства не помнящими. У Таганрога — славная история, а эпизоды, связанные с участием города в Крымской войне — это примеры настоящего героизма и подлинного патриотизма таганрожцев. Ведь когда враг напал на мирный город, на защиту поднялись простые горожане, ополченцы, казаки, и отстояли свой дом. Это удивительные личные истории мужества и любви к родной земле», — отмечает автор идеи и организатор фестиваля Елена Сирота.

Историко-патриотический проект реализуется в рамках президентского гранта, который выиграла Елена Сирота. По её словам, костюмированные интерактивные уроки истории пройдут во всех школах, колледжах и вузах Таганрога.

ИА REGNUM напоминает, что фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» проходит ежегодно на побережье Таганрогского залива. Мероприятие объединяет реконструкторов, представителей военно-патриотических клубов со всей России, а также воспитанников казачьих кадетских корпусов Дона и казаков.

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