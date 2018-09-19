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Рогозина включили в состав комиссии по испытаниям пилотируемых кораблей

Общество

На посту председателя комиссии он заменит Александра Иванова

Рогозина включили в состав комиссии по испытаниям пилотируемых кораблей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Рогозин

Москва, 19 сентября 2018, 13:43 — REGNUM  Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин включен в состав государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов, сообщает 19 сентября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что таким образом в госкорпорации реализовали распоряжение премьер-министра России от 17 сентября 2018 года. Рогозин заменит председателя государственной комиссии.

Обязанности председателя ранее исполнял Александр Иванов. Как сообщалось в прессе в июне этого года, он переходит на работу в Военно-промышленную комиссию, где займет кресло ответственного за ракетно-космическую отрасль.

Состав комиссии был ранее утвержден 2 июня 2016 года Правительством Российской Федерации (Распоряжение № 1117-р).

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