«Прописали витамины»: в Югре умирает женщина с редким заболеванием

Сургут, Югра, , 13:34 — REGNUM Жительница Сургута Инна Становая, страдающая редкой болезнью Помпе, не может добиться лечения. Врачи вместо препаратов предлагают ей терапию витаминами группы В, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Историю своей болезни и жизни с редким генетическим заболеванием 35-летняя Инна рассказывает на страницах в социальных сетях и в блоге с говорящим названием «Записки редкого пациента».

Год назад у Инны стали отказывать ноги. Напрочь. Ранее были звоночки: возникали трудности с ходьбой. Но когда совсем стало невмоготу, она обратилась к врачам. Невролог предположил, что у Инны вегето-сосудистая дистония. Прописали магний, йогу и положительные эмоции. Через тернии, собственные поиски в интернете симптомов, вариантов обследований, она добилась в московском НИИ неврологии верного диагноза. И он прозвучал, как приговор: генетическая редкая болезнь Помпе, которая без нужной терапии приводит к смертельному исходу.

«В моем организме отсутствует нужный фермент. В результате накапливается особое вещество — гликоген. Он разрушает структуру мышц. Перестают действовать не только ноги-руки, но и мышцы, отвечающие за дыхание и работу сердца. Постепенно, клетка за клеткой, умирает весь организм», — рассказывает о своей болезни Инна.

Далее поясняет, что это заболевание не лечится. Люди, страдающие болезнью Помпе, живут на дорогостоящем препарате «майозайм». В России людей с этим редким заболеванием всего 18 человек.

«Я единственная из выявленных с болезнью Помпе пациентов в России не получаю лечения. Мой случай не имеет аналогов, такого сопротивления чиновников от медицины в других регионах просто не было. Почему со мной так поступают?» — задаётся вопросом Инна.

И почему это происходит в одном из богатейших регионов страны? У врачей есть вполне законное основание: препарат «майозайм» не входит в перечень жизненно-необходимых, утверждённых Минздравом, которые выдаются пациентам бесплатно. Предполагается, что людям с редкими, орфанными, патологиями должны помогать региональные бюджеты. Но болезнь Помпе опять же не включена в список 24 орфанных, препараты для которых могут быть приобретены за счёт субъекта РФ.

Инна пыталась доказать, что дорогостоящий препарат ей жизненно необходим. Её отправили на госпитализацию в Сургутскую окружную клиническую больницу.

«Кололи витамины, делали массаж, какие-то анализы. А в конце собрали врачебную комиссию, где мне рекомендовали употреблять витамины группы В. А в остальном лечении я получила официальный отказ. Обосновали отсутствием жизнеугрожающих состояний. Я ведь хожу, дышу и даже неплохо выгляжу. В ближайшие месяц-два вряд ли умру», — рассказывает Инна.

Единственно, что ей удалось добиться от сургустких и региональных медиков, — это присвоения второй группы инвалидности.

«Я год остаюсь неуслышанной. За год утеряно здоровье, а именно — загублена работа сердечно-сосудистой системы и мне её никто не вернет. А самое страшное, что нельзя привлечь виновных к ответу. Тех, кто умышленно тянул целый год, кто своим бездействием, а точнее преступными отписками, довел до причинения тяжкого вреда здоровью», — сетует редкая пациентка.

Чтобы выжить, Инне необходимо на лекарство до 25 миллионов рублей в год. Сейчас она добивается включения болезни Помпе в перечень, в котором её болезни нет. Стучится во все двери: от президента до Совета Федерации.

«В мае 2014 года директор Центра помощи пациентам «Геном» Елена Хвостикова на личной встрече обратилась к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой о содействии по включению болезни Помпе в перечень 24-х. Медведев на этой встрече дал распоряжение Минздраву о принятии мер по включению болезни Помпе, но «воз и ныне там». До сих пор ничего не происходит!», — поведала Инна историю борьбы за включение болезни Помпе хотя бы в региональные перечни.

После нескольких публикаций истории ежедневного угасания Инны Становой, её пригласили в Следственный комитет РФ по Сургуту. Оснований для возбуждения уголовного дела не нашли, но Инне пообещали провести проверку и посоветовали обратиться в суд.

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