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На Украине верующие требуют выдавать им вместо ID-карт обычные паспорта

Общество

Ранее Верховный суд Украины запретил верующим отказываться от получения ID-карт по религиозным убеждениям

На Украине верующие требуют выдавать им вместо ID-карт обычные паспорта
Украинский паспорт

Киев, 19 сентября 2018, 13:11 — REGNUM  Около сотни верующих вышли 19 сентября на митинг около здания Верховного суда Украины, выступая против введения ID-карточек вместо паспортов, сообщают 19 сентября украинские «Вести».

Митингующие заявляют, что биометрические документы, которыми являются ID-карточки, нарушают право граждан на тайну частной и семейной жизни. Верующие требуют, чтобы вместо карточек жителям Украины выдавали обычные паспорта. Отмечается, что некоторых митингующих пропустили в здание суда.

Напомним, 26 марта 2018 года Кассационный административный суд Верховного суда Украины запретил жителям страны отказываться от получения ID-карт по религиозным убеждениям.

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