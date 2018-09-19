Индонезия намерена развивать «кулинарный туризм»

Джакарта, , 13:08 — REGNUM Министр туризма Индонезии Ариф Яхья рассказал о трех стратегиях для развития кулинарного туризма, сообщает Antaranews.

На пресс-конференции в министерстве туризма в Джакарте Ариф Яхья заявил, что «мы нацелены на привлечение иностранных туристов через индонезийскую кухню».

Как отмечает издание, первая стратегия заключается в «создании национальных блюд». В Индонезии нет таких известный национальных блюд, как например, в Таиланде — суп том ям или в Малайзии — наси-лемак (рис, сваренный в кокосовом молоке — прим. ИА REGNUM ).

Тем не менее, министерство туризма выделило пять индонезийских национальных блюд: суп сото, пряное мясо ренданг, жареный рис, шашлычки сате и салат гадо-гадо.

Вторая стратегия по улучшению индонезийского кулинарного туризма заключается в создании кулинарных направлений. В настоящее время министерство выделило три места для кулинарного туризма, а именно Бали, Бандунг и Джокьякарта.

Третья стратегия — создание сети индонезийских ресторанов за рубежом.

Напомним, в марте 2018 года телеканал CNN отобрал 50 лучших мировых блюд, в которые вошли три блюда из Индонезии.